Microsoft увеличила чистую прибыль в I финквартале на 11%, лучше прогноза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 11%, выручку - на 16%, причем оба показателя оказались сильнее прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, составила $24,7 млрд по сравнению с $22,29 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка Microsoft составила $65,6 млрд против $56,52 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $23,15 млрд при выручке в $64,57 млрд.

Совокупный доход облачных сервисов Microsoft в минувшем квартале вырос на 22% - до $38,9 млрд.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, увеличилась на 20%, до $24,1 млрд. Доход от Azure и других облачных сервисов вырос на 33% (на 34% без учета изменения валютных курсов, лучше прогноза рынка).

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 12% - до $28,3 млрд. В него входит также социальная сеть LinkedIn, доход которой вырос на 10%.

Выручка бизнеса More Personal Computing, включающего операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface, повысилась на 17% и составила $13,9 млрд. Доходы от продажи лицензий на использование Windows увеличились на 2%, выручка от контента и сервисов для Xbox взлетела на 61%.

Согласно прогнозу Microsoft, выручка компании в четвертом финквартале составит $68,1-69,1 млрд. Опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидают этот показатель на уровне $69,89 млрд.

Microsoft ожидает замедления темпов роста доходов от Azure и других облачных сервисов до 31-32% в текущем квартале.

В прошедшем квартале компания вернула акционерам $9 млрд за счет обратного выкупа акций и выплаты дивидендов.

Акции компании подешевели на 3,7% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 15%.