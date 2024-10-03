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Рейтинг Макрона опустился на самую низкую отметку с начала его второго срока

Рейтинг Макрона опустился на самую низкую отметку с начала его второго срока
Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Рейтинг доверия французов к президенту страны Эммануэлю Макрону снизился за месяц на три пункта и упал до 22%, сообщает в четверг Le Figaro.

"Рейтинг доверия к президенту республики приближается к исторически самой низкой отметке, когда он опустился до 21% в разгар кризиса "желтых жилетов", - отмечает издание.

При этом, по информации Le Figaro, в его собственном электоральном лагере ему доверяет 81% избирателей.

Согласно комментарию издания, вопреки прогнозам Елисейского дворца, что после формирования нового правительства, от которого президент сможет дистанцироваться, его рейтинг автоматически поднимется, "спустя несколько недель после назначения Мишеля Барнье в Матиньонский дворец (официальную резиденцию премьер-министра - ИФ) происходит обратное".

Массовое протестное движение "желтых жилетов", начавшееся в конце 2018 года, пришлось на первый президентский срок Макрона: в 2017-2022 гг.

Франция Эммануэль Макрон
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