Во Франции объявили состав нового правительства

Глава администрации президента Франции Алекси Колер во время объявления нового состава правительства Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Состав нового правительства Франции, сформированный премьер-министром Мишелем Барнье, объявлен вечером в субботу.

"Имеющая правый уклон команда из 39 человек очень молода и включает в себя мало политических тяжеловесов", - так прокомментировала выбор Барнье на посты министров, министров-делегатов и государственных секретарей Le Figaro.

По оценке газеты, "неудивительно, что новые министры происходят из правых или макронистских кругов".

На ключевой пост министра экономики, финансов и промышленности выдвинут Антуан Арман, "амбициозный макронист", как его характеризует издание.

Бывший министр-делегат по делам Европы Жан Ноэль Барро, также представитель президентской партии "Возрождение", возглавит МИД Франции.

Министр вооруженных сил в предыдущем правительстве, еще один "макронист", Себастьян Лекорню сохранил за собой этот пост в новом составе. По формулировке Le Figaro, это "сигнал стабильности", поданный оборонному ведомству "во все более и более напряженном геополитическом контексте".

Пост главы МВД занимает Брюно Ретайо, бывший сенатор от правоцентристских "Республиканцев".

Правительственный кабинет нового состава вызвал немедленную критику как в левом, так и в крайне правом политическом лагере страны.

Председатель фракции крайне левой "Непокорённой Франции" в нижней палате парламента - Национальном собрании - Матильд Пано указала на то, что во власть призваны политики, проигравшие парламентские выборы.

Лидер крайне правого "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что у этого правительство "никакого будущего". В новом составе правительства Барнье он видит "возврат к макронизму через черный ход".

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 июня объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы из-за поражения на выборах в Европейский парламент президентской социал-либеральной партии "Возрождение", проигравшей "Национальному объединению".

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция "Вместе" проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт". Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства.

Президент принял 16 июля отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства. В дальнейшем Макрон заявил, что не назначит нового правительства страны до окончания парижских Олимпийских игр. При этом Елисейский дворец сообщил, что Атталь вместе с членами его правительства будет обеспечивать выполнение текущих дел до назначения нового кабинета министров.

Президент назначил 5 сентября экс-главу МИД и бывшего члена Еврокомиссии, представителя "Республиканцев" Мишеля Барнье новым премьер-министром страны, поручив ему формирование правительства.