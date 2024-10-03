Гросси назвал перебои с электроснабжением ЗАЭС серьезным вызовом безопасности

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Обеспечение ядерной безопасности на Запорожской АЭС представляет собой сложную задачу из-за непрекращающихся сбоев в подаче электроэнергии, заявил в четверг глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"ЗАЭС с начала конфликта сталкивается с неоднократными частичными или полными отключениями электроэнергии. Это представляет собой один из самых сложных вызовов для обеспечения безопасности ядерного объекта", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном пресс-службой МАГАТЭ.

Он отметил, что в общей сложности станция с начала конфликта восемь раз отключалась от внешних источников питания.

Ранее в четверг представители ЗАЭС сообщили, что электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии 330 кВ восстановлено. Об отключении линии 330 кВ на АЭС сообщалось во вторник. Причины отключения не уточнялись.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").