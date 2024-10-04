Что случилось этой ночью: пятница, 4 октября

Пожар на нефтебазах в Воронежской области и Перми, Генпрокуратура РФ подала иск к Shell, Израиль атаковал потенциального преемника Хасана Насраллы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинские БПЛА подавлены в Аннинском районе Воронежской области, один из них упал на территорию нефтебазы. По словам губернатора Александра Гусева, загорелась пустая цистерна. Предварительно, никто не пострадал.

- Частная нефтебаза горит в Перми на площади 10 тыс. кв. м. Пожар локализован, к тушению привлечены более 60 спасателей и 19 единиц техники, пострадавших нет.

- Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Москвы иск к структурам Shell. Иск подан 2 октября и пока не принят к производству.

- Израиль нанес авиаудар по потенциальному преемнику убитого лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. По данным Axios, глава исполнительного комитета движения Хашем Сафиеддин находился в бункере глубоко под землей, и пока не ясно, был ли он убит в результате атаки. The New York Times пишет, что "целью ударов была встреча высокопоставленных лидеров "Хезболлы", включая Сафиеддина.

- Дмитрий Медведев сообщил о старте работы комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками. "Зачисление на контракт - единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО", - говорится в сообщении зампреда российского Совбеза, который возглавляет комиссию.

- Ответ Израиля на иранский ракетный обстрел будет "жестким" и последует в ближайшие дни, сообщает израильский Channel 12. Тегеран предупредил союзников Израиля о последствиях помощи в атаке на Иран. "Если страна будет оказывать содействие агрессору, то мы будем считать ее соучастником и законной целью", - заявили в иранском постпредстве при ООН. Лидеры G7 выразили обеспокоенность ухудшением ситуации на Ближнем Востоке.

- Гендиректор МАГАТЭ назвал перебои с электроснабжением Запорожской АЭС серьезным вызовом безопасности. Рафаэль Гросси напомнил, что с начала конфликта на Украине станция восемь раз отключалась от внешних источников питания.