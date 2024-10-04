Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 4 октября

Пожар на нефтебазах в Воронежской области и Перми, Генпрокуратура РФ подала иск к Shell, Израиль атаковал потенциального преемника Хасана Насраллы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинские БПЛА подавлены в Аннинском районе Воронежской области, один из них упал на территорию нефтебазы. По словам губернатора Александра Гусева, загорелась пустая цистерна. Предварительно, никто не пострадал.

- Частная нефтебаза горит в Перми на площади 10 тыс. кв. м. Пожар локализован, к тушению привлечены более 60 спасателей и 19 единиц техники, пострадавших нет.

- Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Москвы иск к структурам Shell. Иск подан 2 октября и пока не принят к производству.

- Израиль нанес авиаудар по потенциальному преемнику убитого лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. По данным Axios, глава исполнительного комитета движения Хашем Сафиеддин находился в бункере глубоко под землей, и пока не ясно, был ли он убит в результате атаки. The New York Times пишет, что "целью ударов была встреча высокопоставленных лидеров "Хезболлы", включая Сафиеддина.

- Дмитрий Медведев сообщил о старте работы комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками. "Зачисление на контракт - единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО", - говорится в сообщении зампреда российского Совбеза, который возглавляет комиссию.

- Ответ Израиля на иранский ракетный обстрел будет "жестким" и последует в ближайшие дни, сообщает израильский Channel 12. Тегеран предупредил союзников Израиля о последствиях помощи в атаке на Иран. "Если страна будет оказывать содействие агрессору, то мы будем считать ее соучастником и законной целью", - заявили в иранском постпредстве при ООН. Лидеры G7 выразили обеспокоенность ухудшением ситуации на Ближнем Востоке.

- Гендиректор МАГАТЭ назвал перебои с электроснабжением Запорожской АЭС серьезным вызовом безопасности. Рафаэль Гросси напомнил, что с начала конфликта на Украине станция восемь раз отключалась от внешних источников питания.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес авиаудар по потенциальному преемнику убитого лидера "Хезболлы"

Израиль нанес авиаудар по потенциальному преемнику убитого лидера "Хезболлы"

Гросси назвал перебои с электроснабжением ЗАЭС серьезным вызовом безопасности

Гросси назвал перебои с электроснабжением ЗАЭС серьезным вызовом безопасности

Тегеран предупредил союзников Израиля о последствиях помощи в атаке на Иран

Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 200

Число жертв урагана "Хелен" в США возросло до 200

Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти

Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти

В Barclays считают, что котировки европейских автопроизводителей достигли дна

В Barclays считают, что котировки европейских автопроизводителей достигли дна
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии Угледара

Рейтинг Макрона опустился на самую низкую отметку с начала его второго срока

Рейтинг Макрона опустился на самую низкую отметку с начала его второго срока

Самолет МЧС РФ эвакуировал из Ливана 60 российских граждан

Обострение палестино-израильского конфликта

Хасана Насраллу похоронят 4 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });