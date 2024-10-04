Совбез ООН поддержал Гутерриша, объявленного Израилем персоной нон грата

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН выразил полную поддержку генеральному секретарю Организации Антониу Гутерришу после того, как Израиль объявил его персоной нон грата, сообщают СМИ.

В распространенном Совбезом заявлении говорится, что "любое решение не взаимодействовать с генеральным секретарем ООН или Организацией Объединенных Наций является контрпродуктивным, особенно в контексте эскалации напряженности на Ближнем Востоке".

Страны СБ ООН "подчеркнули необходимость того, чтобы все государства-члены (Организации - ИФ) строили продуктивные и эффективные отношения с генеральным секретарем и воздерживались от любых действий, которые подрывают его работу, а также работу его офиса".

В среду глава израильского МИД Исраэль Кац объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата, мотивировав это тем, что тот не смог выступить с безоговорочным осуждением ракетного удара Ирана по Израилю.

Гуттеришу запрещен въезд в страну, написал Кац в соцсети X

"Любой, кто не может недвусмысленно осудить отвратительную атаку Ирана на Израиль, в отличие от почти любой страны мира, не заслуживает вступать на израильскую землю", - заявил министр.

В минувший вторник Корпус стражей Исламской революции запустил значительное количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.