Лидеры G7 обеспокоены ухудшением ситуации на Ближнем Востоке

Главы государств "Семерки" призвали стороны к сдержанности

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Обстановка на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться, и это вызывает тревогу, заявили в четверг вечером лидеры G7.

"Мы, лидеры стран G7, выражаем серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации на Ближнем Востоке. Мы решительно осуждаем проведенное Ираном прямое военное нападение на Израиль: это стало серьезной угрозой для региональной стабильности", - говорится в их совместном заявлении.

В нем отмечается, что "Большая семерка" по-прежнему готова содействовать обеспечению безопасности Израиля. Кроме того, главы государств "Семерки" призывают Иран и поддерживаемые им на Ближнем Востоке группировки "прекратить дестабилизирующие действия".

"Опасный цикл нападений и ответных мер создает риск неконтролируемой эскалации на Ближнем Востоке. Такая эскалация не соответствует ничьим интересам. Поэтому мы призываем региональных игроков действовать ответственно и проявлять сдержанность. Призываем стороны к конструктивному диалогу и к деэскалациии", - подчеркивается в документе.