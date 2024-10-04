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Удар Израиля перекрыл трассу, по которой тысячи жителей Ливана бежали в Сирию

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Авиаудар Израиля стал причиной перекрытия трассы, которая ведет из Ливана в Дамаск и по которой десятки тысяч ливанцев ранее перебрались от боевых действий в Сирию, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

По данным AP, дорога оказалась перекрыта возле КПП "Маснаа". Агентство поясняет, что это первый раз за время нынешнего конфликта в регионе, когда прекращает работу столь крупный пограничный переход.

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Накануне израильские военные обвинили движение "Хезболла" в использовании КПП "Маснаа" для провоза оружия в Ливан. При этом силы "Хезболлы" присутствуют на обеих сторонах ливанско-сирийской границы.

Ранее ливанские власти сообщали, что с 23 по 30 сентября в Сирию перебрались 256 614 сирийских граждан и 82 264 гражданина Ливана. Между странами работает еще несколько КПП.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Во вторник Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Ливан Израиль Сирия
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