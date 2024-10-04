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Израильские военные заявили, что в Ливане убиты еще сто бойцов "Хезболлы"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки в результате действий ВС Израиля на юге Ливана были убиты около ста бойцов группировки "Хезболла", сообщает The Times of Israel со ссылкой на военные источники. Собеседники издания отметили, что замечают признаки истощения боевиков, но не уточнили, как это проявляется.

"Хезболла" понесла потери как в ходе наземных боев с ЦАХАЛ, так и за счет авиаударов. Кроме того, израильские военные обнаружили в деревнях на юге Ливана брошенное "Хезболлой" оружие, в том числе противотанковые ракетные установки.

2 октября ЦАХАЛ потерял в боях девять военнослужащих, напоминает издание.

Также в ЦАХАЛе сообщили, что ночью атаковали на юге Бейрута штаб разведки "Хезболлы", но не уточнили, кто из руководства "Хезболлы" мог быть в подземном бункере в момент израильского удара.

Израильский высокопоставленный источник заявил телеканалу NBC, что ночной удар Израиля был направлен против потенциального преемника лидера "Хезболлы" Хашема Сафиеддина и других членов руководства движения. Сафиеддин - глава исполнительного комитета "Хезболлы" и двоюродный брат погибшего лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Израильские власти пока проверяют, достигнута ли цель удара.

Ранее также Axios сообщал, что в ночь на 4 октября израильские военные пытались устранить Сафиеддина.

По информации государственного информационного агентства Ливана (NNA), Израиль нанес более 10 авиаударов подряд по югу Бейрута. NNA охарактеризовало атаку как одну из самых сильных, предпринятых в отношении южных пригородов столицы Ливана.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ Хашем Сафиеддин
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