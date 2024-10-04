ЕС может до конца октября одобрить новые санкции против Ирана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз готовит пакет санкций против Ирана якобы за помощь России в оборонной сфере, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Евросоюз продвигается к выработке пакета санкций против Ирана за поставки России баллистических ракет", - информирует агентство.

Собеседники агентства подчеркнули, что "союз стремится одобрить этот шаг к саммиту лидеров ЕС в конце этого месяца".

По данным источников, санкции затронут около десятка физических и юридических лиц, включая инженерные, металлургические и авиационные компании. Однако для принятия санкций требуется поддержка всех государств ЕС.

Кроме того, как отметили источники Bloomberg, США заявили, что введут санкции против Тегерана за недавний ракетный обстрел Израиля и призывают союзников сделать то же самое.

В сентябре в Кремле заявляли, что сообщения о якобы поставках в Россию иранских ракет лишены каких-либо оснований, российские военные обладают всем необходимым вооружением для продолжения СВО. В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что звучащие в западных странах сообщения о поставках в Россию иранских баллистических ракет не соответствуют действительности.