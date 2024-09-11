Глава МИД Ирана заявил, что его страна не поставляет ракеты в РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Звучащие в западных странах сообщения о поставках в Россию иранских баллистических ракет не соответствуют действительности, заявил в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Иран не отправлял России баллистические ракеты. И точка", - написал Аракчи в соцсети Х.

Он отметил, что США и европейские страны, распространяя такую информацию, вновь "действуют на основе ложных разведданных и ошибочной логике".

Ранее в среду в Кремле заявили, что сведения о якобы поставках в Россию иранских ракет лишены каких-либо оснований, российские военные обладают всем необходимым вооружением для продолжения СВО.