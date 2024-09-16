Президент Ирана заявил, что Тегеран не поставлял оружия России

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник заявил, что Тегеран не передавал России никакого оружия, сообщает агентство Mehr.

"Мы не поставляли оружие России", - сказал Пезешкиан на пресс-конференции.

При этом он отметил, что у Ирана и России есть "право" поддерживать отношения.

Говоря о конфликте на Украине, Пезешкиан указал, что страны НАТО спровоцировали этот кризис, так как нарушили свое обещание не расширяться на восток.

"Страны НАТО нарушили обещание не приближаться к российским границам", - сказал он.

Европейские официальные лица в последние дни обвиняли Иран в поставках России баллистических ракет. В Кремле заявили, что сведения о якобы поставках в Россию иранских ракет лишены каких-либо оснований и что российские военные обладают всем необходимым вооружением для продолжения СВО.