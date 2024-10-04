Лукашенко заявил о перекрытии белорусской армией границы с Западом

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности выставить заслон вдоль границы при любой эскалации со стороны Запада.

"Мы ни в коем случае не эскалируем ситуацию. Нам эта эскалация не нужна. Но мы знаем: если где-то у них (стран Запада - ИФ) сосредоточение вооруженных сил (кто знает, для чего они в кучу собирают военных и технику сгоняют), как только какое-то напряжение с той стороны, я выставляю заслон своими военнослужащими", - сказал Лукашенко, которого цитирует пресс-служба главы государства.

Он пояснил, что военнослужащие не просто собраны в одном месте, но и имеют четкие распоряжения, что и в какой ситуации они должны делать.

"Мы не просто собрали их тут, перекрыли границу. Это само собой. Если вдруг будет серьезное обострение, каждый командир отделения, взвода, батальона должен знать, где его кусок леса и дороги, который он будет защищать. Когда противник видит, что мы готовы, точно нападать не будет", - пояснил Лукашенко.