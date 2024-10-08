Генштаб Белоруссии проводит комплексную проверку войск

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Генеральный штаб Белоруссии проводит комплексную проверку соединений и воинских частей вооруженных сил республики, сообщил через пресс-службу Минобороны начальник Генштаба ВС - первый заместитель министра обороны страны генерал-майор Павел Муравейко.

"Генеральным штабом вооруженных сил Республики Беларусь проводится ряд внезапных проверок соединений и воинских частей вооруженных сил. Акцент сделан на соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО, на проверке их готовности и способности выполнять задачи по предназначению", - сказал он.

"Личный состав, в том числе военнообязанные, которые прибыли из запаса, восстановили свои навыки, сняли с хранения и привели в готовность к боевому применению вооружение, военную и специальную технику. Выдвинулись в назначенные районы, где проведен комплекс мероприятий по маскировке, антидроновой защите, обеспечению радиоэлектронного прикрытия, и приступили к выполнению и решению задач в рамках оперативно-тактического учения с видом вооруженных сил", - сказано в пресс-релизе.

"В рамках первого этапа этого учения отработаны вопросы противодействия авиации противника, отражения ударов средств воздушного нападения и решения других задач по прикрытию. В настоящее время на территории страны развернуто более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, которые прибыли из запаса. Это достаточно сложная задача - управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения", - отметил Муравейко.

"В целом, я результатами работы подразделений и личного состава удовлетворен. Хочу отметить, что система подготовки военнообязанных и восстановления их навыков по действиям по своему боевому предназначению достаточно эффективно сработала и дает свои результаты. Мы умеем защищать нашу Родину и будем это делать, не сомневаясь ни в чем", - резюмировал он.