Спецслужбы США предупредили о возможных беспорядках в годовщину атаки ХАМАС на Израиль

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ФБР и министерство внутренней безопасности США распространили совместное заявление, в котором предупредили, что 7 октября - в день нападения ХАМАС на Израиль - нынешняя ситуация на Ближнем Востоке может стать предлогом для актов насилия в стране со стороны экстремистов, сообщил телеканал CNN.

Хотя в заявлении не указаны конкретные или заслуживающие доверия угрозы Соединенным Штатам, оно подготовлено в преддверии годовщины нападения на Израиль и с учетом призывов иностранных террористических группировок к насилию против Запада, отмечает CNN.

ФБР и министерство предупреждают, что иностранные террористические организации и другие экстремисты могут "побудить участников угроз (...), включая тех, кто поддерживает насильственный антисемитизм и исламофобию, к совершению насилия".

В заявлении содержится призыв ко всем еврейским, мусульманским или арабским учреждениям, включая синагоги, мечети/исламские центры "постоянно следить за своим окружением и сообщать властям о подозрительных действиях".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии.