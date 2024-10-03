ХАМАС разочарован реакцией стран Ближнего Востока на действия Израиля

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Глава отдела внешних связей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что движение разочаровано реакцией стран Ближнего Востока на действия Израиля.

ХАМАС "разочарован реакцией региона, стран региона", сказал Наим в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, Иран, возможно, единственная страна, "поддерживающая сопротивление".

При этом он отметил, что Иран - независимое государство со своими собственными интересами.

Иран "очень хорошо просчитывает, что делать и чего не делать", добавил Наим.

Глава отдела внешних связей ХАМАС также сообщил, что, поскольку центр военных действий перемещается в Ливан и Иран, переговоры о заложниках, все еще удерживаемых в анклаве, фактически зашли в тупик.

Он подчеркнул, что не знает, сколько заложников остались в живых.

Пленники находятся "в разных районах с разными группами, в очень сложной ситуации с безопасностью", пояснил Наим.

Он добавил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар "все еще жив" и "все еще контролирует" группировку, регулярно общаясь с его членами в секторе Газа и за его пределами.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.