Явка на референдуме в Казахстане превысила 57,6%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане, по состоянию на 16:00 (14:00 по Москве) воскресенья, явка на референдум по вопросу строительства атомной электростанции составила 57,68% от включенных в списки, сообщила член республиканского Центризбиркома Анастасия Щегорцова.

"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областными, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16 часов 6 октября 2024 года, избирательные бюллетени получили 7 млн 062 тыс. 358 человека или 57,68 % от общего количества избирателей, включенных в списки", - сообщила она на брифинге.

Ранее ЦИК объявил референдум состоявшимся, поскольку проголосовали более половины граждан Казахстана.