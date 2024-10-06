Референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстан признан состоявшимся

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане явка на референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС), по состоянию на 14:00 воскресенья, составила 51,77% включенных в списки, сообщила член Центризбиркома Сабила Мустафина.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме", референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме", - сказала она на брифинге.

Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областными, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 14 часов 6 октября избирательные бюллетени получили 6 млн 339 тыс. 425 человек или 51,77% от общего количества избирателей, включенных в списки.

В Казахстане в воскресенье проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. Казахстанцы отвечают на единственный вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Положительное решение по вопросу строительства АЭС будет принято, если более половины проголосовавших ответят утвердительно.

Ранее в тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на участке для голосования, что если граждане страны поддержат идею строительства АЭС, то работы должен выполнять международный консорциум компаний, имеющих самые передовые технологии.