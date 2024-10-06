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Нетаньяху заявил Макрону, что эмбарго на продажу оружия Израилю поможет Ирану

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье заявил, что запреты на продажу Израилю оружия только усилят Иран, сообщает The Times of Israel.

"Ожидается, что друзья Израиля будут поддерживать его, а не вводить ограничения, которые только усилят иранскую террористическую ось", - сказал Нетаньяху в разговоре с Макроном.

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В канцелярии французского лидера, в свою очередь, указали, что Нетаньяху и Макрон "признали свои различные позиции и их желание быть правильно понятыми друг другом".

В Елисейском дворце добавили, что разговор прошел "в абсолютно искренней атмосфере и с уважением к дружбе Франции и Израиля".

Макрон также подчеркнул необходимость "незамедлительных решительных действий, которые позволят выработать политическое решение, необходимое для безопасности Израиля и всех остальных на Ближнем Востоке", отметили в Елисейском дворце.

Накануне Макрон заявил, что странам следует воздержаться от передачи Израилю тех видов оружия, которые применяются для ведения боевых действий в секторе Газа. При этом он пояснил, что Франция такое оружие Израилю не поставляет .

Израиль Биньямин Нетаньяху Франция Эммануэль Макрон Иран
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