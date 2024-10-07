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Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит борьбу против ХАМАС, пока не достигнет всех целей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении по случаю годовщины нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль пообещал продолжить борьбу в секторе Газа, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"Пока враг угрожает нашему существованию и миру в нашей стране, мы будем продолжать бороться. Пока в Газе остаются израильские заложники, мы будем продолжать бороться. (...) Пока наши граждане не вернутся домой в целости и сохранности - мы будем продолжать бороться", - подчеркнул Нетаньяху, его видеообращение транслировалось на приуроченной к годовщине церемонии.

"Мы определили цели войны, и мы их достигаем: уничтожение власти ХАМАС, возвращение всех наших заложников домой, предотвращение любой угрозы Израилю из Газы в будущем и благополучное возвращение жителей юга и севера страны в свои дома", - добавил израильский премьер.

В понедельник в Израиле прошла государственная церемония, посвященная годовщине нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Церемонию транслировали в записи израильские телеканалы.

Президент Израиля Ицхак Герцог в видеообращении, которое транслировалось на церемонии, заявил: "Святость жизни, которая течет в жилах нашего народа, обязывает нас, особенно руководство Израиля, выполнить высшую заповедь: вернуть израильтян домой". "Кого-то для восстановления и возвращения к жизни, а кого-то - для достойного погребения", - сказал Герцог.

Родственники погибших во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года собрались в понедельник на поминальную службу в центральном парке Тель-Авива. Эта церемония проходила независимо от официальной государственной. Семьи жертв, возмущенные "неспособностью властей защитить их 7 октября или вернуть домой десятки заложников, все еще удерживаемых в Газе", решили провести собственное мероприятие.

Ожидалось, что десятки тысяч людей присоединятся к скорбящим семьям в Тель-Авиве. Однако из-за угрозы ракетных обстрелов власти страны запретили организовывать мероприятия, в которых могут принять участие более 2 тыс. человек.

Церемония включала выступления израильских артистов, освобожденных заложников и членов семей пленных, все еще находящихся в секторе Газа, а также родных и близких тех, кто погиб во время нападения ХАМАС в прошлом году. На мероприятии была объявления минута молчания.

По данным The Times of Israel, на церемонии прозвучало "много упреков в адрес властей, призывов к лидерам взять на себя ответственность и обвинений в том, что юг Израиля был покинут в мрачный день нападения ХАМАС".

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа Биньямин Нетаньяху ХАМАС
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