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В ООН заявили, что новая база Израиля подвергает риску миротворцев в Ливане

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные создают передовую оперативную базу вблизи миротворческой миссии ООН на границе в южном Ливане, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя ООН.

По словам чиновника, база, расположенная к югу от установленной ООН "Голубой линии" и в непосредственной близости от позиций Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), подвергает миротворцев риску.

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Тем временем представитель ВСООНЛ Андреа Тененти сообщила телеканалу CNN, что они находятся в опасности из-за перестрелок между ЦАХАЛ и "Хезболлой".

"Наша позиция находится между ними, и они установили пост недалеко от нашей базы", - отметила Тенети.

Ранее ВСООНЛ в своем заявлении, опубликованном в соцсети X, отметила, что обеспокоена "недавними действиями" израильских военных к юго-востоку от ливанского пограничного города Марун-эр-Рас.

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"Это чрезвычайно опасное развитие событий. Недопустимо ставить под угрозу безопасность миротворцев ООН, выполняющих возложенные на них Советом Безопасности задачи", - говорилось в заявлении.

В организации отметили, что Армия обороны Израиля "неоднократно информировалась о сложившейся ситуации по обычным каналам".

ООН Ливан миротворцы Израиль ЦАХАЛ военная база
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