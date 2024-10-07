"Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю, ранены не менее 10 человек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Как минимум 10 человек получили ранения в результате ракетного обстрела Израиля ливанским движением "Хезболла" в ночь на понедельник, сообщает телеканал ABC News.

По словам израильских официальных лиц, в результате ракетных ударов в Хайфе и Нижней Галилеи пострадали по меньшей мере 10 человек. Раненые доставлены в больницы в Тверии и в Хайфе.

Телеканал CNN уточняет, что в результате обстрела в Хайфе пострадало шесть человек. В городской больнице телеканалу сообщили, что один из пострадавших получил ранения "от легкой до средней степени тяжести ", а четверо - "легкие ранения" из-за шрапнели. Еще один человек "испытывал сильную тревогу".

Jerusalem Post, в свою очередь, пишет, что имело место прямое попадание в ресторан в Хайфе.

По данным израильских служб по чрезвычайным ситуациям, сотрудники полиции и специалисты по обезвреживанию бомб активно работают в Хайфе и Нижней Галилее. Обломки и шрапнель были обнаружены в двух основных районах. Некоторые здания получили повреждения.

Ранее "Хезболла" заявила, что запустила ракеты по израильской военной базе Кармель к югу от Хайфы.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что засекла пять снарядов, выпущенных в сторону города, и попыталась перехватить их, но несколько ракет упали.

В Тверии и прилегающих районах на севере Израиля также сработали сирены оповещения о тревоге.

ЦАХАЛ также сообщила, что в районе Верхней Галилеи была объявлена тревога после обнаружения 15 ракет.

"Некоторые снаряды были перехвачены, а другие, как было установлено, упали в этом районе", - говорится в телеграм-канале израильских военных.