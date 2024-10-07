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В Израиле проходят памятные мероприятия в связи с годовщиной нападения ХАМАС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В израильских городах проходят церемонии в память о жертвах атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщает в понедельник The Times of Israel.

Президент Израиля Ицхак Герцог с утра посетил церемонию недалеко от места, где 7 октября 2023 года проходил музыкальный фестиваль "Нова". В 06:29 – время, когда ХАМАС напал на Израиль – прошла минута молчания. На участников фестиваля год назад напали вооруженные члены ХАМАС, многие посетители погибли или были взяты в заложники.

Вместе с тем члены семей заложников и другие скорбящие собрались недалеко от дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме в 06:29. Там на протяжении двух минут звучала сирена, отметившая точное время нападения ХАМАС на Израиль.

Памятные церемонии проходят и в других израильских городах.

На фоне возможных угроз израильские правоохранительные органы в понедельник усилили меры безопасности в городах страны, особенно в населенных пунктах, расположенных на границах с Ливаном и палестинскими территориями.

Между тем министерство обороны Израиля опубликовало статистику за год боевых действий против ХАМАС и "Хезболлы". По данным ведомства, с 7 октября прошлого года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала около 17 тыс. членов ХАМАС и других группировок в секторе Газа. Были поражены примерно 40,3 тыс. целей в анклаве и обнаружены около 4,7 тыс. тоннелей. Также ЦАХАЛ ликвидировал около 800 членов "Хезболлы" в Ливане.

В свою очередь, доклад Брауновского университета США свидетельствует о том, что за все время конфликта Вашингтон потратил на военную помощь Израилю рекордные $17,9 млрд.

Также в ЦАХАЛ заявили, что израильским военным удалось помешать планам ХАМАС по запуску множества ракет по территории Израиля утром в понедельник. Истребители ВВС страны нанесли удары по нескольким ракетным установкам и туннелям за несколько минут до 06:30. При этом позже в понедельник с территории Газы все же запустили несколько ракет в сторону Израиля.

Кроме того, с территории Ливана утром в понедельник запустили более 35 ракет по Израилю, однако в результате атаки никто не пострадал.

Мероприятия, приуроченные к годовщине начала конфликта, проходят не только в Израиле. Уже в воскресенье по всему миру начались протесты и церемонии как в поддержку Израиля, так и в поддержку палестинцев. Крупные мероприятия уже состоялись в Лондоне, Берлине, Париже и Риме. Различные шествия будут проходить всю неделю, активнее всего – 7 октября.

Вместе с тем власти ряда государств распорядились активизировать меры безопасности в связи с годовщиной. Еще в ночь на субботу совет национальной безопасности Израиля предупредил об усилении угроз еврейскому населению разных стран.

"По нашим данным, 7 октября станет важной вехой для террористических группировок. В это время ожидается рост усилий по проведению терактов против израильских или еврейских целей за рубежом", - говорится в заявлении совета.

Кроме того, в ночь на субботу ФБР и министерство внутренней безопасности США в совместном заявлении предупредили, что годовщина нападение ХАМАС на Израиль может "стать толчком для актов агрессии со стороны экстремистов". Полицейские службы в США усилили патрулирование еврейских и мусульманских кварталов, сообщил CNN.

Также о возможных терактах предупреждали власти Канады, Великобритании, Германии, Италии, Франции и других стран.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, в результате которого были убиты около 1,2 тыс. человек и 251 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС.

Израиль ХАМАС Хезболла сектор Газа Ливан
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