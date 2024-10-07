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Стармер и Макрон выразили солидарность с Израилем в годовщину теракта 7 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон выразили солидарность с Израилем в годовщину нападения террористов ХАМАС на израильтян.

"Год спустя мы вместе помним о тех жестоко убитых людях", - говорится в заявлении Стармера.

Он назвал 7 октября 2023 года "самым темным днем в еврейской истории с момент холокоста" и добавил, что Великобритания "однозначно поддерживает еврейское сообщество".

"Ваше горе и боль - и наши тоже. По всей нашей земле разделяют эти чувства", - подчеркнул Стармер.

По словам Макрона, спустя год "боль осталась такой же сильной".

"Мы не забываем жертв, заложников или их родственников, у которых разбиты сердца из-за отсутствия или ожидания. Я направляю им наши братские мысли", - написал Макрон в соцсети Х.

Президент Израиля Ицхак Герцог в годовщину нападения заявил, что весь мир "должен поддержать Израиль".

"Мир должен понять, что для того, чтобы изменить ход истории и установить мир, создать лучшее будущее для региона, он должен поддержать Израиль в борьбе с его врагами", - отметил Герцог.

7 октября 2023 года около трех тысяч террористы ХАМАС напали на Израиль. Были убиты около 1200 человек, в том числе иностранцы, женщины и дети. Еще 251 человек был взят в заложники. По данным израильского правительства, в плену остаются 97 из них, и еще четыре человека, захваченных на несколько лет раньше. Сколько заложников остаются в живых, неясно.

Израиль Великобритания ХАМАС Эммануэль Макрон Кир Стармер Ицхак Герцог
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