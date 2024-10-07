Air France продлила приостановку своих рейсов в Тель-Авив и Бейрут

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Французская авиакомпания Air France объявила в понедельник о продлении приостановки полетов в Израиль и Ливан.

Air France объявила, что она продлевает приостановку своих рейсов между Парижем и Тель-Авивом до 15 октября, сообщили СМИ Франции со ссылкой на официального представителя компании.

Также продлевается приостановка рейсов между Парижем и Бейрутом до 26 октября.

В конце сентября было объявлено, что Air France и ее дочерняя компания Transavia France приостанавливают полеты в Бейрут и Тель-Авив из Парижа до 8 октября.

Сообщалось, что соответствующее решение принято из-за ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Ранее ряд зарубежных авиакомпаний принял аналогичные решения.