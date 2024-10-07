Поиск

Air France продлила приостановку своих рейсов в Тель-Авив и Бейрут

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Французская авиакомпания Air France объявила в понедельник о продлении приостановки полетов в Израиль и Ливан.

Air France объявила, что она продлевает приостановку своих рейсов между Парижем и Тель-Авивом до 15 октября, сообщили СМИ Франции со ссылкой на официального представителя компании.

В миреФранцузские авиакомпании прекращают до 8 октября полеты в Бейрут и Тель-АвивЧитать подробнее

Также продлевается приостановка рейсов между Парижем и Бейрутом до 26 октября.

В конце сентября было объявлено, что Air France и ее дочерняя компания Transavia France приостанавливают полеты в Бейрут и Тель-Авив из Парижа до 8 октября.

Сообщалось, что соответствующее решение принято из-за ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Ранее ряд зарубежных авиакомпаний принял аналогичные решения.

Air France Бейрут Ливан Израиль Тель-Авив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Из Ливана в Сирию за последние 14 дней вынужденно перебрались 402 тыс. человек

Ураган "Милтон" достиг максимальной силы по шкале Саффира-Симпсона

Ураган "Милтон" достиг максимальной силы по шкале Саффира-Симпсона

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии восстановили

В МАГАТЭ проведут проверку сбрасываемой в море воды на "Фукусиме-1"

В МАГАТЭ проведут проверку сбрасываемой в море воды на "Фукусиме-1"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Иран подготовил минимум 10 сценариев контрмер на случай удара Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные наносят очередные удары по Бейруту

ЕС рассматривает идею добровольного выделения помощи Украине странами-членами

ЕС рассматривает идею добровольного выделения помощи Украине странами-членами

Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году выросли на 7,6%

Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году выросли на 7,6%

В Великобритании в сентябре жилье подорожало максимально с ноября 2022 года

В Великобритании в сентябре жилье подорожало максимально с ноября 2022 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });