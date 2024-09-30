Французские авиакомпании прекращают до 8 октября полеты в Бейрут и Тель-Авив

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air France и ее дочерняя компания Transavia France приостанавливают полеты в Бейрут и Тель-Авив из Парижа до 8 октября, сообщают в понедельник парижские СМИ со ссылкой на группу компаний Air France-KLM.

Отмечается, что соответствующее решение принято из-за ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке. "Безопасность клиентов и экипажей - наш абсолютный приоритет", - указали в Air France-KLM.

Ранее ряд зарубежных авиакомпаний принял аналогичные решения. В частности, базирующаяся в Дубае компания Emirates отменила рейсы в Бейрут до 8 октября. Авиакомпании Air Algerie и Iran Air объявили об отмене рейсов в Ливан "до дальнейшего распоряжения".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

В пятницу израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате атаки погиб ее лидер Хасан Насралла и другие руководители группировки.