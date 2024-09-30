Поиск

Французские авиакомпании прекращают до 8 октября полеты в Бейрут и Тель-Авив

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air France и ее дочерняя компания Transavia France приостанавливают полеты в Бейрут и Тель-Авив из Парижа до 8 октября, сообщают в понедельник парижские СМИ со ссылкой на группу компаний Air France-KLM.

Отмечается, что соответствующее решение принято из-за ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке. "Безопасность клиентов и экипажей - наш абсолютный приоритет", - указали в Air France-KLM.

Ранее ряд зарубежных авиакомпаний принял аналогичные решения. В частности, базирующаяся в Дубае компания Emirates отменила рейсы в Бейрут до 8 октября. Авиакомпании Air Algerie и Iran Air объявили об отмене рейсов в Ливан "до дальнейшего распоряжения".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

В пятницу израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате атаки погиб ее лидер Хасан Насралла и другие руководители группировки.

Бейрут Израиль Ливан Тель-Авив Air France
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдеп подтвердил получение от Израиля данных о планируемой в Ливане операции

Что произошло за день: понедельник, 30 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

WP сообщила о намерении Израиля скоро начать наземную операцию в Ливане

Расходы американцев на Хэллоуин в этом году снизятся до $11,6 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин в этом году снизятся до $11,6 млрд

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Epic Games обвинила Google в сговоре с Samsung ради блокировки обхода Google Play

Epic Games обвинила Google в сговоре с Samsung ради блокировки обхода Google Play

В Париже начался суд по делу Ле Пен о хищении средств Европарламента

В Париже начался суд по делу Ле Пен о хищении средств Европарламента
Обострение палестино-израильского конфликта

Берлин сокращает штат сотрудников дипмиссий в Бейруте, Тель-Авиве и Рамаллахе

"Хезболла" заявила о готовности к отражению наземной операции Израиля в Ливане

Число погибших в США из-за урагана "Хелен" увеличилось до 117 человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });