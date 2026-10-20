Рябков напомнил, что задержанных в России и США обсуждают по каналам спецслужб

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Спецслужбы России и США находятся в контакте и ведут диалог по ситуации с задержанными в странах гражданами, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя публикации о возможном освобождении американца Стивена Хаббарда.

"По каналам спецслужб диалог по всем этим вопросам идет. Мы видели то, что президент Трамп публично озвучил, фамилия на слуху, конечно, но мне нечего сообщить на эту тему", - сказал заммиинстра.

"Профильные ведомства находятся в контакте", - подчеркнул Рябков.