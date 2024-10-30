ВС США на учениях на Гавайях сымитировали бои с Китаем

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В октябре ВС США провели маневры Great Power War на Гавайских островах, где учились действовать в обстановке, которая может сопровождать гипотетический военный конфликт с Китаем, сообщает The New York Times.

Во время учений прошла высадка десанта на острове с транспортных самолетов C-17, которые вылетели с Аляски. На земле солдаты учились быстро сниматься с места, общаться между собой без использования спутниковой связи, которую мог бы перехватить противник, маскироваться и действовать небольшими группами, способными атаковать и незаметно рассеиваться. Армия США задействовала 96 новых транспортных средств, которые смогут быстро перемещаться по джунглям. В частности, военные работали над маневрами, выработанными при анализе событий на Украине.

Американская армия тренировалась быстро развертывать свои подразделения на островах Тихого океана и вести там бои. В гавани Перл-Харбор на острове Оаху военные отрабатывали выгрузку грузов, необходимую для ведения боевых действий.

NYTimes объясняет, что возможный военный конфликт США с КНР будет отличаться от боевых действий американцев на Ближнем Востоке из-за необходимости вести войну на земле, на воде, в воздухе и космосе, наличия у Китая спутников, необходимости для военной авиации США летать вне зоны обнаружения радаров. Кроме того, придется учитывать огромные расстояния на Тихом океане.

Командование США сообщало, что более четверти из 450 тысяч человек, проходящих действительную военную службу, задействованы на Тихом океане, но в том числе на Аляске и Гавайских островах, в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон. США располагают 54 тысячами военнослужащих в Японии и 25 тысячами в Южной Корее, контингентом на Филиппинах. Летом военные США и Филиппин вели работы в порту на острове Батан, в 200 км от Тайваня, для приема кораблей Армии и ВМС США. Этот остров находится возле прохода Баши - части Лусонского пролива, отделяющего Тайвань от Филиппин. ВС США могут использовать его в случае прохода к Тайванскому проливу.

Также американские инструкторы помогают властям Тайваня готовить остров к обороне. Однако в Пентагоне не раскрывают, как именно, отмечает издание.

Однако, по информации газеты, США не смогут полностью контролировать Тихий океан. Вместо этого командованию придется полагаться на "внутренние операционные линии" между некоторыми территориями, где перемещениям ничего не будет мешать.

"Не важно, кто победит на президентских выборах в ноябре, США продолжат готовиться к войне с Китаем", - резюмирует The New York Times.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Вместе с тем США оказывают поддержку властям Тайваня в военной сфере. В свою очередь Китай последовательно выступает против поставок американского оружия Тайваню, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за "независимость Тайваня".