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Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Белоруссии, сообщает сайт норвежского МИД.

"Новые санкции соответствуют мерам, принятым ЕС против Беларуси 29 июня 2024 года. Санкции носят комплексный характер и затрагивают несколько секторов белорусской экономики, включая торговлю, услуги и транспорт", - говорится в заявлении.

"Новые санкции, среди прочего, предотвратят обход санкций против России. Некоторые меры санкционного режима против России также применены к Беларуси", - уточнил МИД.

Норвегия вводит санкции против Белоруссии в связи с тем, что Минск поддерживает действия России на Украине.

Решение вступает в силу немедленно.

Евросоюз МИД Норвегия Белоруссия
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