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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Восемь стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Белоруссии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - К введенному ранее в отношении Белоруссии Евросоюзом новому пакету санкций присоединились восемь государств, сообщила пресс-служба Совета Европы.

Согласно сообщению, к ограничительным мерам присоединились "страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, являющиеся членами Европейской экономической зоны".

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета Европы. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

ЕС 3 августа расширил санкции в отношении Белоруссии, введя ограничительные меры против трех белорусских предприятий и 38 граждан. Так, санкции были введены в отношении концерна "Белнефтехим", открытых акционерных обществ "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" и "Минский электротехнический завод", а также в отношении 38 белорусских граждан - судей, прокуроров, руководителей и сотрудников пенитенциарных учреждений, сотрудников государственных СМИ. Ограничения включают торговые и финансовые меры. 15 августа к этим санкциям присоединилась Швейцария.

Белоруссия Албания Исландия Лихтенштейн Норвегия Черногория Босния и Герцеговина
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