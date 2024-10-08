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Ураган "Милтон" в Мексиканском заливе ослаб до четвертой категории

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Надвигающийся на американский штат Флорида ураган "Милтон" ослаб до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщает во вторник Национальный центр США по отслеживанию ураганов.

Накануне сообщалось, что "Милтон" достиг пятой, максимальной, категории по шкале Саффира-Симпсона.

По данным центра, во вторник порывы ветра в радиусе действия урагана достигают 249 км/ч. "Милтон" движется на восток со скоростью 14,8 км/ч и в среду доберётся до Флориды.

Аэропорты штата объявили о приостановке рейсов. Так, аэропорт Тампы закроется во вторник в 9:00 по местному времени (17:00 по московскому времени), а Орландо - в среду в 8:00 по местному времени (16:00 по московскому времени), передает телеканал ABC News.

Ранее власти округа Хилсборо во Флориде, административным центром которого является Тампа, приказали эвакуировать жителей районов, прилегающих к заливу Тампа в центральной части западного побережья Флориды.

Власти мексиканского штата Юкатан тоже выпустили предупреждение об урагане. В частности, в большинстве городов штата, расположенных на побережье Мексиканского залива, отменили занятия в учебных заведениях.

"Милтон" уже привел к дождям во Флориде. По прогнозам метеорологов, к среде в штате может выпасть от 12 до 25 см осадков, а в некоторых районах - до 38 см.

Во Флориде активно готовятся к эвакуации, которая может стать самой масштабной в штате с 2017 года, когда ураган "Ирма" вынудил 7 млн человек покинуть дома.

Во Флориде объявлен режим ЧС из-за "Милтона". Губернатор штата Рон Десантис предупредил жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии, а также призвал их обеспечить себе недельный запас воды и еды.

Милтон Мексиканский залив США Флорида
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