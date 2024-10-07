Ураган "Милтон" достиг максимальной силы по шкале Саффира-Симпсона

Тропический шторм "Милтон" движется в направлении Флориды Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Милтон", приближающийся к американскому штату Флорида, усилился до максимальной - пятой - категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщает Национальный центр США по отслеживанию ураганов.

"Милтон" находится примерно в 1 тыс. км к юго-западу от города Тампа. Порывы ветра достигают 257 км/ч. "Милтон" движется на восток со скоростью 14,5 км/ч.

Власти округа Хилсборо во Флориде, центром которого является Тампа, приказали эвакуировать жителей районов, прилегающих к заливу Тампа в центральной части западного побережья Флориды.

Аэропорт Тампы объявил об отмене всех пассажирских и грузовых перелетов с утра вторника.

Власти мексиканского штата Юкатан тоже выпустили предупреждение об урагане. В частности, в большинстве городов штата, расположенных на побережье Мексиканского залива, отменили занятия в учебных заведениях.

До этого в понедельник "Милтон" усилился до урагана четвертой категории.

Синоптики предупреждали о возможном штормовом нагоне в заливе Тампа, высота волн при котором может варьироваться от 2,4 м до 3,6 м. Кроме того, "Милтон" может вызвать подъем уровня воды в реках и наводнения.

"Милтон" уже привел к дождям во Флориде. Ожидается, что в среду ураган обрушится на западную часть Флориды. По прогнозам метеорологов, к среде в штате может выпасть от 12 до 25 см осадков, а в некоторых районах - до 38 см.

В штате активно готовятся к эвакуации, которая может стать самой масштабной во Флориде с 2017 года, когда ураган "Ирма" вынудил 7 млн человек покинуть дома.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил режим ЧС в 51 из 67 округов штата из-за "Милтона". Он предупредил жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии, а также призвал их обеспечить себе недельный запас воды и еды.

Шкала ураганов Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности в них ветров. Ураганы пятой - наивысшей - категории могут привести к полному разрушению зданий. Скорость ветра достигает 252 км/ч и более. При такой силе могут выстоять лишь некоторые типы сооружений. Ураганы этой категории могут стать причиной сильных наводнений, поднятия воды в морях и океанах, а также выхода рек из берегов. Ветры такого урагана вырывают с корнем практически все деревья.