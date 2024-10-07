Поиск

Ураган "Милтон" достиг максимальной силы по шкале Саффира-Симпсона

Ураган "Милтон" достиг максимальной силы по шкале Саффира-Симпсона
Тропический шторм "Милтон" движется в направлении Флориды
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Милтон", приближающийся к американскому штату Флорида, усилился до максимальной - пятой - категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщает Национальный центр США по отслеживанию ураганов.

"Милтон" находится примерно в 1 тыс. км к юго-западу от города Тампа. Порывы ветра достигают 257 км/ч. "Милтон" движется на восток со скоростью 14,5 км/ч.

Власти округа Хилсборо во Флориде, центром которого является Тампа, приказали эвакуировать жителей районов, прилегающих к заливу Тампа в центральной части западного побережья Флориды.

Аэропорт Тампы объявил об отмене всех пассажирских и грузовых перелетов с утра вторника.

В миреУраган "Милтон" в Мексиканском заливе усилился до четвертой категорииЧитать подробнее

Власти мексиканского штата Юкатан тоже выпустили предупреждение об урагане. В частности, в большинстве городов штата, расположенных на побережье Мексиканского залива, отменили занятия в учебных заведениях.

До этого в понедельник "Милтон" усилился до урагана четвертой категории.

Синоптики предупреждали о возможном штормовом нагоне в заливе Тампа, высота волн при котором может варьироваться от 2,4 м до 3,6 м. Кроме того, "Милтон" может вызвать подъем уровня воды в реках и наводнения.

"Милтон" уже привел к дождям во Флориде. Ожидается, что в среду ураган обрушится на западную часть Флориды. По прогнозам метеорологов, к среде в штате может выпасть от 12 до 25 см осадков, а в некоторых районах - до 38 см.

В штате активно готовятся к эвакуации, которая может стать самой масштабной во Флориде с 2017 года, когда ураган "Ирма" вынудил 7 млн человек покинуть дома.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил режим ЧС в 51 из 67 округов штата из-за "Милтона". Он предупредил жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии, а также призвал их обеспечить себе недельный запас воды и еды.

Шкала ураганов Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности в них ветров. Ураганы пятой - наивысшей - категории могут привести к полному разрушению зданий. Скорость ветра достигает 252 км/ч и более. При такой силе могут выстоять лишь некоторые типы сооружений. Ураганы этой категории могут стать причиной сильных наводнений, поднятия воды в морях и океанах, а также выхода рек из берегов. Ветры такого урагана вырывают с корнем практически все деревья.

США Флорида Мексика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии восстановили

В МАГАТЭ проведут проверку сбрасываемой в море воды на "Фукусиме-1"

В МАГАТЭ проведут проверку сбрасываемой в море воды на "Фукусиме-1"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Иран подготовил минимум 10 сценариев контрмер на случай удара Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные наносят очередные удары по Бейруту

ЕС рассматривает идею добровольного выделения помощи Украине странами-членами

ЕС рассматривает идею добровольного выделения помощи Украине странами-членами

Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году выросли на 7,6%

Финансовые активы домохозяйств мира в 2023 году выросли на 7,6%

В Великобритании в сентябре жилье подорожало максимально с ноября 2022 года

В Великобритании в сентябре жилье подорожало максимально с ноября 2022 года

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие и исследование микроРНК

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие и исследование микроРНК

В Грузии вновь инициировали процедуру импичмента президента страны

В Грузии вновь инициировали процедуру импичмента президента страны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });