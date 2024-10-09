Во Флориде эвакуируют миллионы человек в ожидании урагана "Милтон"

На АЗС выстроились очереди из-за временной остановки перевозок топлива

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Во Флориде в ожидании урагана "Милтон" объявлена обязательная эвакуация для 11 округов, в которых живет около 5,9 миллиона человек, чиновники предупреждают сограждан не рассчитывать на ослабление стихии, передает АР.

"Милтон", накануне ослабевший с категории 5 до категории 4, затем снова усилился до 5-й категории, сообщил Национальный центр изучения ураганов США. Сейчас скорость ветра, вызванная "Милтоном", составляет в среднем 260 километров в час. Ожидается, что до Флориды он доберется уже как шторм категории 3 (180-210 километров в час). По прогнозу, он может привести к выпадению в штате 46 см осадков. "Милтон" уже привел к ливням во Флориде, хотя его пришествие на берег ожидается только в среду.

Во Флориде объявлен режим ЧС. Губернатор штата Рон Десантис предупредил жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии, а также призвал их обеспечить себе недельный запас воды и еды.

American Airlines добавила 2 тысячи мест на рейсы из Флориды во вторник, чтобы дать жителям дополнительную возможность эвакуироваться, сообщает CBS News. United Airlines также добавили дополнительные места на флоридских рейсах. Кроме того, обе компании объявили, что пассажиры могут бесплатно поменять билеты, если хотят отложить полет из-за урагана.

Пять аэропортов Флориды закрыты со вторника, четыре аэропорта - частично приостановили работу со среды. В аэропортах штатаво вторник отменили более 700 рейсов, в среду - около 1,5 тысяч, передает ABC News.

Приближающийся к Флориде ураган вызвал также изменения в работе железнодорожного и морского транспорта, в частности, отмену ряда поездов.

Всемирный центр отдыха Уолта Диснея во Флориде объявил о закрытии в среду тематических парков.

Американский оператор энергетической инфраструктуры Kinder Morgan Inc. в ожидании урагана "Милтон" закрыл все нефтепродуктовые терминалы в районе Тампы и единственный во Флориде нефтепродуктопровод, соединяющий Тампу и Орландо, передает Oil Price Information Service.

Порт и терминалы Тампы имеют ключевое значение для топливного рынка Флориды, поскольку штат импортирует почти весь объем нефтепродуктов. Из пяти терминалов в районе порта Тампы продукты нефтепереработки отправляются в Орландо, в том числе на терминал Taft, который используется для хранения и дистрибуции топлива в этом городе.

Центральная флоридская трубопроводная система Kinder Morgan состоит из двух продуктопроводов. Первый протяженностью 110 миль (177 км) и диаметром 16 дюймов (47 см) используется для транспортировки бензина и этанола, второй протяженностью 85 миль и диаметром 10 дюймов - для поставок дизельного и авиатоплива.

Последний также представляет собой единственный трубопровод, по которому доставляется авиатопливо в Международный аэропорт Орландо. Пока этот канал закрыт, аэропорт может получать ограниченные объемы авиатоплива грузовым автотранспортом из терминалов портов Канаверал и Эверглейдс (последний - близ Майами).

Kinder Morgan рассчитывает, что ее автомобильные эстакады в Орландо продолжат работать при ветре скоростью не выше 35 миль в час (16 м/с, 56 км/ч). По прогнозам компании, оценка ущерба может затянуться в связи с "ожидающимися разрушениями и затоплениями, связанными с высокой силой" урагана.

По словам Десантиса, в штате хватает бензина и дизельного топлива, поставки продолжаются с использованием водного транспорта и автоцистерн. Впрочем, источники на рынке предупреждают, что запасов может оказаться мало - все зависит от того, какой ущерб нанесет "Милтон" портам на побережье Мексиканского залива.

"На АЗС выстраиваются длинные очереди, - признал Десантис. - Их запасы иссякают быстрее, чем обычно". При этом власти штата помогают распределять топливо по заправкам, которые в нем нуждаются.

Порты во Флориде закрыты. Береговая охрана объявила сигнал "Зулу" для портов Тампы, Манати, Сент-Питерсберга и Форт-Майерса, что означает приостановку движения судов и береговых операций.