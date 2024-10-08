Что произошло за день: вторник, 8 октября

Блокировка Discord в РФ, санкции Великобритании против РХБЗ, лауреаты Нобелевской премии по физике

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти Великобритании ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ. В санкционный список внесены два научно-исследовательских института Минобороны РФ и начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

- Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord "в связи с нарушением требований российского законодательства".

- Новый руководитель "Хезболлы" Хашем Сафиэддин ликвидирован в результате удара по Бейруту, утверждает Биньямин Нетаньяху.

- Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном в течение октября, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании Совета глав стран СНГ.

- Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за "основополагающие открытия и изобретения, которые сделали возможным машинное обучение с использованием искусственных нейросетей".

- Бывший следователь Марат Тамбиев получил 16 лет колонии строгого режима. Согласно фабуле дела, в 2020-2022 годах он получал взятки от участников хакерской группировки Infraud Organization при участии подчиненной Кристины Ляховенко (она получила 9 лет колонии общего режима).