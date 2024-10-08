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Рост продаж чипов в мире в августе был максимальным за 2,5 года

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мировые продажи полупроводников в августе взлетели на 20,6% - до $53,12 млрд по сравнению с $44,04 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

Это максимальный подъем с апреля 2022 года.

В августе относительно предыдущего месяца поставки выросли на 3,5%.

"Глобальный рынок полупроводников продолжил значительный рост в августе, достигнув самого высокого объема продаж для этого месяца", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что в помесячном сравнении продажи увеличились по итогам пятого месяца подряд.

Продажи чипов в августе в Северной и Южной Америке повысились на 43,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Японии - на 2%, в Китае - на 19,2%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 17,1%. Между тем в Европе они упали на 9%.

Реализация чипов относительно июля в Северной и Южной Америке увеличилась на 7,5%, в Японии - на 2,5%, в КНР - на 1,7%, в АТР - на 1,5%, в Европе - на 2,4%. Повышение продаж во всех регионах в помесячном сравнении было отмечено впервые с октября 2023 года, сообщил Ньюфер.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

SIA Джон Ньюфер Ассоциация полупроводниковой промышленности
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