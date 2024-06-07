Продажи чипов в мире в апреле выросли на 15,8% год к году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в апреле увеличились на 15,8% относительно того же месяца прошлого года и составили $46,4 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с мартом показатель вырос на 1,1%.

"Глобальная полупроводниковая отрасль показывала двузначные темпы роста в годовом исчислении в каждом месяце 2024 года, при этом в помесячном сравнении продажи выросли в апреле впервые в этом году, что указывает на позитивную динамику рынка по мере приближения к середине года", - отмечает президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

Продажи в Северной и Южной Америке в апреле повысились на 32,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Китае - на 23,4%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 11,1%. При этом в Европе было зафиксировано сокращение на 7%, в Японии - на 7,8%.

Реализация чипов относительно марта выросла в Северной и Южной Америке на 4,2%, в Японии - на 2,4%, в КНР - на 0,2%. Между тем в Европе продажи сократились на 0,8%, в АТР - на 0,5%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.