Учения НАТО в Литве близ границы с Белоруссией продлятся до 17 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Учения Gelezinis Vilkas 2024-II ("Железный волк 2024-II") с участием военнослужащих стран НАТО начались в Литве, сообщило в понедельник министерство национальной обороны республики.

"7 октября начинаются международные учения Gelezinis Vilkas 2024-II. До 17 октября учения будут проходить на полигоне генерала Сильвестра Жукаускаса (расположен в городе Пабраде, в 15 км от границы с Белоруссией - ИФ), в них примут участие более 3 200 литовских и союзных солдат с 700 единицами военной техники", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в учениях задействованы военнослужащие Германии, США, Бельгии, Чехии, Люксембурга, Норвегии и Нидерландов.

Учения, как сообщает Минобороны Литвы, "направлены на оценку боеготовности батальонов, входящих в состав пехотной бригады Gelezinis Vilkas, и полную интеграцию боевой группировки передовых сил НАТО".