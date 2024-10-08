Генсек НАТО предрек Украине сложную зиму и пообещал увеличить помощь Киеву

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предсказал сложную предстоящую зиму Украине и заверил, что альянс увеличит помощь Киеву.

"НАТО должна и будет делать еще больше для помощи Украине", - заявил глава Североатлантического альянса во вторник в штаб-квартире организации во время совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции.

По его словам, "Украине предстоит столкнуться со своей наиболее трудной зимой" с начала военных действий.

Рютте при этом отметил разрушения украинской критической энергоструктуры.

Генсек также указал на военную поддержку союзников по НАТО, которая "важна для стабильности Украины".