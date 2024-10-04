Столтенберг полагает, что Украину можно принять в НАТО "даже при неурегулированных территориальных вопросах"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Члены НАТО могут принять Украину в альянс даже при наличии у нее "нерешенных территориальных споров", в таком случае гарантии безопасности альянса даются только на территорию, контролируемую Киевом, предположил бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в пятницу интервью Financial Times.

"Эту проблему можно решить. Если определить линию (до которой будут распространяться гарантии безопасности альянса), которая не обязательно будет международно признанной границей", - пояснил Столтенберг.

Он напомнил, что в истории были случаи, когда стране давались гарантии безопасности, не охватывавшие часть территории.

"Конечно, стоит быть осторожными, когда мы проводим параллели, так как нет на 100% одинаковых случаев", - добавил бывший генсек.

Он привел в пример ситуацию со вступлением ФРГ в НАТО в 1955 году.

"Западная Германия считала Восточную Германию частью единой большой Германии. У них не было посольства в Восточном Берлине. Но, конечно же, НАТО на том этапе защищала только Западную Германию", - добавил Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг заявил, что союзникам Киева нужно обдумать условия для урегулирования украинского кризиса, которые позволили бы Украине "выжить как независимой нации".

Отвечая на вопрос о том, какой совет Столтенберг дал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому, бывший генсек НАТО вспомнил о Советско-финской войне 1939-1940 годов.

"Война закончилась тем, что финны отдали СССР 10% территорий. Но зато взамен они получили безопасную границу", - подчеркнул Столтенберг.

В июле участники саммита НАТО подтвердили, что пригласят Украину в альянс, когда настанет подходящее время, и добавили, что считают этот процесс необратимым.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью NBC News заявил, что многие союзники по НАТО, в том числе США, в настоящее время не хотят видеть Украину в составе альянса. По его словам, при решении по кандидатуре Украины о вступлении в НАТО необходимо учитывать позиции всех членов альянса.