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Британский премьер обсудил с Зеленским подготовку Украины к зиме

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Подготовка Украины к скорой зиме и обеспечение безопасности страны стали темами переговоров премьера Великобритании Кира Стармера и украинского президента Владимира Зеленского.

"С учетом близящейся зимы и проблем от нее, лидеры договорились добиться того, чтобы Украина оказалась здесь в лучшем положении", - говорится в пресс-релизе Даунинг-стрит.

"Лидеры также обсудили будущее Украины на дальнюю перспективу", - отмечается в документе.

Кроме того, Стармер выслушал объяснения Зеленского по поводу его "плана победы".

Ранее Associated Press сообщало, что Зеленский в четверг проведет встречи с лидерами Великобритании, Франции, Италии для обсуждения украинского кризиса. В Лондоне он также должен был встретиться с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В пятницу, 11 октября, Зеленский прибудет в Ватикан на переговоры с папой римским Франциском. Затем украинский президент отправится Берлин, где проведет встречу с канцлером Олафом Шольцем.

Великобритания Владимир Зеленский Кир Стармер
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