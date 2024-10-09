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КНДР с 9 октября перекроет все дороги, связанные с Южной Кореей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Военные КНДР заявили, что со среды перекроют все автомобильные и железные дороги, связанные с Южной Кореей.

"Острая военная ситуация, сложившаяся на Корейском полуострове, требует, чтобы наша армия приняла более решительные и мощные меры по дальнейшей надежной защите безопасности государства", - говорится в заявлении Генштаба Корейской народной армии, опубликованном ЦТАК.

Сообщается, что 9 октября "будет запущен проект по полному перекрытию автомобильных и железных дорог, связанных с Республикой Корея, и укреплению соответствующих районов на нашей стороне мощными оборонительными сооружениями".

"Для нашей армии постоянное перекрытие и блокада южной границы с РК (Республика Корея - ИФ), основным враждебным государством и неизменным главным врагом, в нынешней ситуации является мерой самообороны для предотвращения войны и защиты безопасности КНДР", - отметили в генштабе.

Подчеркивается, что Пхеньян отправил телефонограмму США о планируемом строительстве оборонительных сооружений, чтобы "избежать недоразумения и случайного столкновения".

Корея Пхеньян КНДР США
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