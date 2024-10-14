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Airbus в сентябре поставил 50 самолетов, с начала года - 497

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в сентябре поставила 50 самолетов 29 клиентам, сообщила ее пресс-служба.

За первые три квартала 2024 года поставки составили 497 лайнеров 77 покупателям (рост на 1,8% по сравнению с 488 самолетами за аналогичный период прошлого года).

В сентябре компания получила заказы на 235 лайнеров.

На прошлой неделе американский авиастроительный концерн Boeing Co. сообщил о том, что сократил поставки в январе-сентябре более чем на 21% - до 291 коммерческого самолета. В сентябре клиентам были отгружены 33 самолета против 27 годом ранее.

Boeing Airbus
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