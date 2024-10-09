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Глава Минобороны Израиля пообещал высокоточный и неожиданный удар по Ирану

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Глава израильского Минобороны Йоав Галант в среду заявил, что ответный удар Израиля по Ирану окажется крайне внезапным для Тегерана.

"Министр обороны Йоав Галант сказал, что израильский удар по Ирану выйдет смертельным, высокоточным, и в особенности, поразительным", - информирует The Times of Israel.

В ходе визита в отдел 9900 Управления военной разведки Галант заверил, что "Иран не поймет, что случилось, и как".

По его словам, ракетная атака Ирана 1 октября была "агрессивной, но провалилась из-за неточности". Он вновь отметил, что израильские ВВС не пострадали: ни одна взлетно-посадочная полоса и ни один самолет не получили повреждений, среди военных и гражданских лиц пострадавших не было.

Ранее в среду советник командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Джаббари заявил, что ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября привел к уничтожению заметного количества израильских истребителей-бомбардировщиков F-35.

1 октября КСИР в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Затем издание The Washington Post сообщило, что по меньшей мере 20 дальнобойных иранских ракет пробились через системы ПВО Израиля и его союзников, поразив, как минимум, три израильские военные и разведывательные базы, в том числе "Неватим" и "Тель-Ноф".

Позднее Армия обороны Израиля признала попадание нескольких иранских ракет по авиабазам "Неватим" и "Тель-Ноф".

Хроника 07 октября 2023 года – 09 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Иран КСИР
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