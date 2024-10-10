Bloomberg не исключает, что Израиль атакует ядерные объекты Ирана

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Удара Израиля по ядерным объектам Ирана нельзя исключать, даже несмотря на то, что президент США Джо Байден призывает израильтян воздержатся от таких действий, пишет Bloomberg.

"Президент Джо Байден предостерег Израиль от нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, официальные лица США опасаются, что удар по его энергетической инфраструктуре может подорвать энергетические рынки. Но, учитывая, что ответные действия Израиля против Ирана ожидаются в любой момент, у США мало гарантий, что не будет дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что "дискуссия о том, как сильно ударить по Ирану, возникает в тот момент, когда отношения между США и Израилем редко были более напряженными".

Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "снова и снова пренебрегал советами США". В частности, это касается действий Израиля против ХАМАС в секторе Газа, "агрессивной военной кампании" против "Хезболлы" в Ливане.

Bloomberg обращает внимание, что Байден и Нетаньяху побеседовали в среду впервые более чем за месяц - "ошеломляющий период молчания, учитывая, как много произошло с тех пор". Белый дом в сообщении о телефонном разговоре не упоминал о том, осуждалась ли вероятность израильского удара и ограничился тем, что Байден "подтвердил твердую приверженность безопасности Израиля" и "безоговорочно осудил ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября".

В то время как, по словам источников, вместо атак на экономические объекты Ирана США предлагают альтернативные варианты: ограничение целей военными объектами, такими, как авиабазы и ракетные полигоны, введение новых экономических санкций.

Израильские официальные лица, в свою очередь предупреждают, что атака Израиля будет жестокой.

"Атаки Ирана на Израиль были агрессивными (...) - сказал в среду министр обороны Израиля Йоав Галант. - Наша атака на Иран будет смертоносной, точной и, прежде всего, неожиданной. Они не поймут, что произошло и как это произошло. Они увидят результаты".