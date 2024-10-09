В КСИР заявили, что 1 октября уничтожили израильские F-35

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября позволил уничтожить значительное количество израильских истребителей-бомбардировщиков F-35, заявил агентству Tasnim советник командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Джаббари.

"Иранские баллистические ракеты успешно поразили важные базы Израиля и ангары с истребителями F-35, уничтожив значительное количество самолетов", - сказал он и добавил, что 90% ракет, выпущенных Ираном по Израилю, "успешно поразили цели".

Одновременно с ракетным ударом КСИР провел "операции по кибербезопасности и радиоэлектронной борьбе" против систем ПРО Израиля, что позволило ракетам поразить цели, добавил Джаббари.

1 октября КСИР в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что, по меньшей мере, 20 дальнобойных иранских ракет пробились через системы ПВО Израиля и его союзников, поразив, как минимум, три израильские военные и разведывательные базы, в том числе "Неватим" и "Тель-Ноф". Позднее Армия обороны Израиля признала попадание нескольких иранских ракет по авиабазам "Неватим" и "Тель-Ноф".

6 октября глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Ирану не удалось нанести ущерб ВВС Израиля: "Иранцы не смогли повлиять на боеспособность ВВС: ни один самолет не пострадал, ни одна эскадрилья не вышла из строя".