В Белом доме заявили, что Ливан не должен повторить судьбу сектора Газа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нельзя допустить дальнейшего ухудшения ситуации в Ливане и повторения событий, которые произошли в секторе Газа, заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы не можем и не хотим, чтобы Ливан превратился во вторую Газу", - подчеркнула она.

Жан-Пьер добавила, что США продолжают прикладывать "усилия по прекращению конфликта и по созданию основы для прочного мира и безопасности в ближневосточном регионе". Она добавила, что в Вашингтоне по-прежнему считают дипломатическое решение конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла" единственным возможным вариантом урегулирования ситуации на израильско-ливанской границе.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы", со своей стороны, ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.