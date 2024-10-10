Байден подтвердил право Израиля на удары по "Хезболле" в Ливане

Трамп также приветствовал действия Израиля

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в беседе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в качестве приверженности Вашингтона обеспечению безопасности Израиля подтвердил его право на самооборону в условиях ударов "Хезболлы", сообщил Белый дом.

"Президент подтвердил право Израиля защищать своих граждан от "Хезболлы", которая только за последний год выпустила по израильской территории тысячи ракет", - говорится в сообщении.

В то же время, Байден "подчеркнул необходимость минимизировать ущерб гражданскому населению, в частности в густонаселенных районах Бейрута", а также важность дипломатического урегулирования конфликта, отметил Белый дом.

Из сообщения следует, что стороны также обсудили вопросы, касающиеся "срочной необходимости возобновления дипломатических усилий по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС", гуманитарной ситуации в секторе Газа и "доступа на север, в том числе путем немедленного восстановления коридора из Иордании".

Байден также "безоговорочно осудил ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября".

В то же время телеканал АВС News со ссылкой на офис Нетаньяху сообщил, что с израильским премьером "по собственной инициативе" побеседовал по телефону кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп.

Трамп приветствовал "решительные и мощные действия, которые Израиль предпринял против "Хезболлы", говорится в сообщении канцелярии премьер-министра. В офисе отметили, что в телефонной беседе принял участие также сенатор-республиканец Линдси Грэм.