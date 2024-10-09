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Госдеп заявил, что США не поддерживают расширение наземных операций Израиля в Ливане

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - США не хотели бы, чтобы Израиль наращивал масштабы сухопутных действий в Ливане, заявил в среду представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы хотим, чтобы Израиль ограничил операции тем уровнем, который мы наблюдали к настоящему моменту", - приводит The Times of Israel слова Миллера.

"Мы не можем и не хотим видеть, как ситуация в Ливане превращается в нечто наподобие сектора Газа", - разъяснил он.

При этом он заявил о необходимости выполнить резолюцию СБ ООН 1701, принятую с целью положить конец Второй ливанской войне 2006 года. Миллер напомнил, что она, в том числе подразумевает отвод израильских войск из Ливана.

Комментируя возобновление израильских военных операций на севере сектора Газа, Миллер отметил, что Вашингтон поддерживает право Израиля на контртеррористическую активность. В то же время он напомнил об опасениях Вашингтона, что без плана политического урегулирования в секторе Газа ситуация в анклаве кардинально не изменится.

Он отметил, что США по-прежнему хотят реализации поэтапного плана прекращения огня в секторе. Однако, подчеркнул Миллер, лидер группировки ХАМАС Яхья Синвар не желает переговоров. Миллер выразил мнение, что Синвар может наблюдать за эскалацией ситуации в регионе, и "может быть, он вот-вот получит того, чего всегда желал - полномасштабную региональную войну".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль США Ливан Госдепартамент США
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