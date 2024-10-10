Поиск

Израиль нанес удар по промышленной зоне в сирийской провинции Хомс

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Израиль атаковал промышленную зону в городе Хисья в провинции Сирии Хомс, передает сирийское агентство САНА.

"Израильская атака (...) осуществлена на промышленную зону в Хисье примерно в 30 км от Хомса", - сообщило агентство.

По предварительным данным, целью был автомобильный завод, данные об ущербе уточняются.

Как отмечают арабские СМИ, Израиль периодически наносит удары и по территории Сирии после начала две недели назад боевых действий в Ливане.

Накануне сообщалось, что жертвами удара Израиля по жилому дому в Дамаске вечером во вторник стали семь человек. По данным ливанского телеканала LBCI, целью израильтян в Дамаске стал представитель шиитского движения "Хезболла".

Сирия Хомс Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bloomberg не исключает, что Израиль атакует ядерные объекты Ирана

Ураган "Милтон" обрушился на Флориду

"Хезболла" выпустила 360 снарядов по израильской территории

Байден подтвердил право Израиля на удары по "Хезболле" в Ливане

Минюст США обвинил трех граждан РФ в незаконном экспорте электроники

Минюст США обвинил трех граждан РФ в незаконном экспорте электроники

"Милтон" достигнет побережья Флориды ураганом четвертой категории

"Милтон" достигнет побережья Флориды ураганом четвертой категории

Что произошло за день: среда, 9 октября

Boeing в январе-сентябре снизил поставки самолетов на 21%

Boeing в январе-сентябре снизил поставки самолетов на 21%

Власти Израиля выбрали приоритетной целью для удара по Ирану его военные объекты

Германия ухудшила прогноз для экономики на 2024 год

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });