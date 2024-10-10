Израиль нанес удар по промышленной зоне в сирийской провинции Хомс

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Израиль атаковал промышленную зону в городе Хисья в провинции Сирии Хомс, передает сирийское агентство САНА.

"Израильская атака (...) осуществлена на промышленную зону в Хисье примерно в 30 км от Хомса", - сообщило агентство.

По предварительным данным, целью был автомобильный завод, данные об ущербе уточняются.

Как отмечают арабские СМИ, Израиль периодически наносит удары и по территории Сирии после начала две недели назад боевых действий в Ливане.

Накануне сообщалось, что жертвами удара Израиля по жилому дому в Дамаске вечером во вторник стали семь человек. По данным ливанского телеканала LBCI, целью израильтян в Дамаске стал представитель шиитского движения "Хезболла".