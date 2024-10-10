Два человека погибли в результате урагана "Милтон" в США

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Как минимум два человека погибли в результате торнадо, вызванного ураганом "Милтон", обрушившимся на американский штат Флорида, сообщают американские СМИ.

Торнадо обрушился на территорию дома престарелых Spanish Lakes Country Club Village в Форт-Пирсе.

"Мы потеряли несколько человек", - цитирует телеканал WPBF News шерифа округа Сент-Луси Кита Пирсона.

Представитель пожарной службы округа Сент-Луси заявил телеканалу NBC News, что было подтверждено два смертельных случая, еще несколько человек доставлены в больницы.

Телеканал ABC News пишет о пяти пострадавших, доставленных в больницы после сообщений о многочисленных торнадо, которые нанесли ущерб некоторым районам округа Палм-Бич. Там, согласно публикации, спасены много людей из транспортных средств и строений в Веллингтоне, Акридже и Локсахатчи.

Кроме того, сообщается о 125 разрушенных торнадо домах. Исполнительный директор государственного управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри заявил: "Мы получаем данные о том, что (...) на данный момент разрушено около 125 домов, в основном передвижных домов".

По данным сайта PowerOutages.us, во Флориде лишены электричества более 2 млн человек. Почти 100% потребителей в округе Харди остались без света, жители округов Сарасота, Ламантин и Пинеллас сильно пострадали от перебоев в электроснабжении.

Как заявили в Белом доме, президент США Джо Байден был проинформирован об урагане "Милтон".

"Сегодня вечером, после того как ураган "Милтон" обрушился на побережье, советник по национальной безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл и администратор FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США - ИФ) Дин Крисуэлл проинформировали президента о первоначальных последствиях урагана на полуострове Флорида. Президент продолжит получать обновленную информацию от своей команды", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, ураган "Милтон" достиг западного побережья американского штата Флорида. Он обрушился на Флориду недалеко от Сиеста-Ки (штат Флорида).